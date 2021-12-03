Український співак Володимир Дантес здивував шанувальників на своєму першому сольному концерті, і несподівано кинув їм виклик перед другим виступом.

Як пише Politeka.net, артист порадував фанатів виступом Наживо 1 грудня. Цей концерт став першим сольним у його кар'єрі. Мабуть, у зв'язку з цим Дантес зробив кілька сюрпризів для глядачів.

Так, співак виконав свій хіт з минулого "Дівчинка Оля". Також серед трек-листа виступу були кавер на пісню Євгенії Власової "Вітер надії" і три абсолютно нові пісні.

Співачка Надя Дорофєєва не могла пропустити перший сольний концерт свого чоловіка. Серед інших зіркових гостей виявилися Діма Монатік, Наталія Могилевська, Олексій Дурнєв і Антон Птушкін.

"Сьогодні все пройшло відмінно! Завтра чекаю всіх на свій перший сольний концерт!) Спасибі теплющому залу! Ви були неймовірні! 2.12.2021 зал повинен бути ще крутіше. Це вам виклик!", - написав у своєму Instagram Дантес.

Варто відзначити, що спочатку його перший сольний концерт був запланований на 2 грудня, однак, після того як всі квитки виявилися розпродані, було вирішено провести додатковий концерт 1 грудня.

Шанувальники підтримали артиста.

"Це тепер в скарбничці моїх кращих моментів в житті, спасибі вам за це", "Я в захопленні", "було дуже душевно! Дякую!", "Спасибі за емоції! Це було божественно!",- пишуть люди.

Нагадаємо, мама зворушила Дантеса "нечоловічим" подарунком перед його важливим днем.

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес раптово затримав концерт, звернувшись до шанувальників.

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався, як переживає перед сольними концертами.