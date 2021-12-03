Відомий український співак Віктор Павлік, який вже понад 35 років співає на сцені, розповів шанувальникам про свій майбутній концерт у Києві.
Як пише Politeka.net, 55-річний український співак Віктор Павлік, який шість років тому відзначив професійний ювілей – 30 років на сцені, розповів шанувальникам про свій сольний концерт у Києві.
У своєму Instagram Віктор Павлік опублікував відеоролик, у якому запрошує усіх охочих відвідати його концерт.
"Вже 5 грудня, Докер Паб що на Оболоні (Богатирська, 25). 19:00
Pavlik OverDrive", - написав співак.
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітився в ліжку зі своєю улюбленицею: "Типовий ранок"
"Таємна дружина" Винника розтопила серця "вовчиць" зворушливим жестом: "Навіть мені сподобалося"
Екс-продюсер на шоу "Танці з зірками" розкрив правду про Кухар: "Відразу стало зрозуміло..."
Зупинилося серце учасниці "Євробачення": її пісні залишаться в пам'яті багатьох
Так, Віктор Павлік записав відео, сидячи за кермом свого елітного автомобіля.
"Всім привіт! 5 грудня, Докер Паб, що на Оболоні на вулиці Богатирська. Pavlik OverDrive із сольною програмою. Поспіваємо старих-добрих відомих пісень та зовсім нових. Запалимо разом! Докер Паб, 5 грудня. Приходьте, не пошкодуєте", - сказав Павлік.
Шанувальники зраділи заяві співака: "Це супер ! 🔥🔥🔥", "Гарного саунду🙌", " Клас🔥", "Єєєєєє🔥🔥🔥🔥".
Рaніше Politeka писала, що молода дружина Павлика раптово заговорила про другу дитину: "Вона обов'язково...".
Нагадаємо, що Павлик з молодою дружиною показали сина після візиту до лікаря: "Миша вже...".
A ще Politeka повідомляла, що Віктор Павлік несподівано висловився про скандал між колишньою і нинішньою дружинами: "Павла не повернути все-одно".