Відомий український співак Віктор Павлік, який вже понад 35 років співає на сцені, розповів шанувальникам про свій майбутній концерт у Києві.

Як пише Politeka.net, 55-річний український співак Віктор Павлік, який шість років тому відзначив професійний ювілей – 30 років на сцені, розповів шанувальникам про свій сольний концерт у Києві.

У своєму Instagram Віктор Павлік опублікував відеоролик, у якому запрошує усіх охочих відвідати його концерт.

"Вже 5 грудня, Докер Паб що на Оболоні (Богатирська, 25). 19:00

Pavlik OverDrive", - написав співак.

Так, Віктор Павлік записав відео, сидячи за кермом свого елітного автомобіля.

"Всім привіт! 5 грудня, Докер Паб, що на Оболоні на вулиці Богатирська. Pavlik OverDrive із сольною програмою. Поспіваємо старих-добрих відомих пісень та зовсім нових. Запалимо разом! Докер Паб, 5 грудня. Приходьте, не пошкодуєте", - сказав Павлік.

Шанувальники зраділи заяві співака: "Це супер ! 🔥🔥🔥", "Гарного саунду🙌", " Клас🔥", "Єєєєєє🔥🔥🔥🔥".

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Нагадаємо, що Павлик з молодою дружиною показали сина після візиту до лікаря: "Миша вже...".

A ще Politeka повідомляла, що Віктор Павлік несподівано висловився про скандал між колишньою і нинішньою дружинами: "Павла не повернути все-одно".