Відома блогер і дружина головного героя дев'ятого сезону проєкту "Холостяк" Микити Добриніна - Даша Квіткова вразила виглядом, поправившись на 10 кілограмів.

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Микита Добринін. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син - Лев.

Так, цього разу дружина Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Квіткова показує, як проходить фотосесія. Дружина "Холостяка" лежить на підлозі в шикарному відкритому вбранні, в якому відмінно видно її пишні форми. Квіткова зізналася, що все ж бачить плюси у своїх зайвих 10 кілограмах.

"Є, звичайно, великий плюс у гв і + 10 зайвих кг", - розповіла Даша Квіткова.

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