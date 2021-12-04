Відома блогер і дружина головного героя дев'ятого сезону проєкту "Холостяк" Микити Добриніна - Даша Квіткова вразила виглядом, поправившись на 10 кілограмів.
Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Микита Добринін. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син - Лев.
Так, цього разу дружина Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Квіткова показує, як проходить фотосесія. Дружина "Холостяка" лежить на підлозі в шикарному відкритому вбранні, в якому відмінно видно її пишні форми. Квіткова зізналася, що все ж бачить плюси у своїх зайвих 10 кілограмах.
"Є, звичайно, великий плюс у гв і + 10 зайвих кг", - розповіла Даша Квіткова.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Екс-фаворит Мішиної Тригубенко похвалився своєю біленькою "крихіткою", "Холостяк" Заливако оцінив: "Клас!"
"Остапчука жінка напилася": дружина ведучого шоу "Маска" і "Співають всі" насмішила своїм виглядом
Мішина після розставання з Еллертом показала себе в компанії харизматичного красеня: "Ми пара"
Українцям доведеться носити "ковід-значки": де МОЗ посилив карантинні обмеження
Раніше повідомлялося, дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала, якими процедурами "рятує" себе в салоні краси: фото
Також, дружина "Холостяка" Добриніна, схуднувши на 19 кілограмів, показала нову себе: "Ура, процес пішов"
Politeka розповідала, дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова розговорилася про пошук себе: "Якщо в 40 Ви все ще..."