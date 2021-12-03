Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно розповіла, як полетіла з України в Кабо-Верде, влаштувала ефектну зйомку на узбережжі в білому купальнику.

Телеведуча любить бути в центрі уваги і часто оригінально підписує кадри, щоб розсмішити шанувальників. В цей раз Леся показала, як веселиться на пляжі в маленькому білому купальнику і демонструє підтягнуті форми.

"Якщо хтось не знав, то я друга офіційно зареєстрована людина в світі, яка вміє ходити по воді..😎 Всім привіт з Кабо Верде, останній раз, була тут 4 роки тому, на зйомках про&Р. Правда, тоді жила на безлюдному острові, а зараз на нормальному 😄 Дивіться сторіс, там все про острів Сал, буде цікаво🌊» - пише Никитюк під кадрами.

У мережі відреагували:

"Красуня👏 👏; я і перша офіційно зареєстрована людина, яка ходить по воді?; Ось тролейбус; Леся в Африці??? Туди ж зараз не можна! Ааа!; Вау фигура фігура топ🔥❤️; 😂 🔥 👌 ти взагалі унікальна у нас, Леся Іванівна!❤ ️ ; Це найкраще фото, яке мені попалося на сьогодні; Афродіта 🔥; мені не здається що ти,, чарівна"; та Там же новий вид корони...; може ще й псування знімаєш?».

Також в Instagram Никитюк похвалилася своєю черговою подорожжю. Вона вирушила в Кабо-Верде-держава, яка знаходиться в Атлантичному океані в 600 км від узбережжя Африки. Судячи з відео, погода не порадувала артистку, на островах почався шторм. Втім, Нікітюк знайшла, чим зайнятися.

Нагадаємо, що Нікітюк розговорилася про заощадження і заробітки: "не завжди встигаю витрачати".

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк блиснула перед суддями "Танців з зірками" в сукні з розрізом від стегна: "все крутіше і крутіше".

Також Politeka писала, що Нікітюк без сорому показала, як позбавляється від прищів і целюліту: "хороший знущатися".