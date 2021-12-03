Український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, вперше за довгий час вирішив відновити музичну кар'єру і випустив нову пісню, чим дуже здивував шанувальників.

Українська зірка, популярний виконавець і член журі шоу «Маска» Андрій Данилко вперше за довгий час повернувся до свого епатажного образу Вєрки Сердючки. Так, артист випустив нову новорічну пісню, записану з європейськими продюсерами.

Як з'ясувалося з позначки в Instagram артиста, пісня була записана в Стокгольмі (Швеція), як і попередній хіт Сердючки Make It Raine Champagne. В жовтні Андрій Данилко вже інтригував цікавими кадрами зі студії звукозапису, де працював над майбутнім хітом зі шведськими продюсерами

«For everyone who celebrates! ... #wildchristmas» - пише артист під кадрами.

Шанувальники були вбиті поверненням артиста:

"Вау круто то як👍 🤩; віра, Андрійко може коли-небудь приїдеш в Краснодарський край; принадність❤️❤; все б віддала щоб Вєрка Сердючка приїхала в Росію, але це схоже вже неможливо; краще що я чула❤️❤; спасибі за настрій. Здоров'я, радощів ❤️. Дуже приємні голос, мелодія, енергетика👏; чимось навіть на музику Фреді Меркурі схоже; красиво дуже, будеш всесвітньо відомий🔥; Ну американцям сподобається-новий ринок 👏 👏 👏 ну і нам😂».

Раніше на шоу" Маска " норка-спокусниця в різнобарвному жилеті і з блискучою шубкою заінтригувала глядачів і детективів. Відповідні кадри з'явилися на офіційній сторінці проекту в Instagram.

Ведучий "Маски" Володимир Остапчук в образі Гаррі Поттера відразу заявив: "Андрей Михайлович, це по вашу душу!".

Нагадавши, Данилко з мамою Сердючки осоромилися перед Каменських на шоу "Маска": "спасибі, Андрію Михайловичу!"

Як повідомляла Politeka, Данилко на шоу "Маска" вивів Каменських із себе: "це вже якийсь дурдом»

Також Politeka писала, що Данилко відзначився на шоу "Маска", змусивши Полякову забути про пристойності: "тільки не бреши"