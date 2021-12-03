Відомий шеф-кухар і головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво звозив свою головну жінку на відпочинок і поділився подробицями.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф". Також, у себе в блозі він ділиться незвичайними кулінарними рецептами.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Ектор Хіменес-Браво вирішив поспілкуватися зі своїми шанувальниками та поділитися фактами зі свого життя. У кухаря запитали, чи відпочивав він разом зі своєю мамою - Археніс Браво взимку в Карпатах.

"Так, ми були з мамою в Карпатах. Це було надзвичайно неймовірно красиво. Я дуже це люблю, і хочу ще раз з'їздити туди", - розповів Ектор Хіменес-Браво.

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