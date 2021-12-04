Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та учасниця шоу «Танці з зірками» Ольга Харлан розповіла про стосунки з першим чоловіком.
Ольга Харлан була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком з 2014 по 2018 рік, пише Politeka.net.
Зараз спортсменка будує відносини з італійським шпажистом Луїджі Самеле, проте в новому інтерв'ю на Ютуб-каналі DOROTYE фехтувальниця розповіла про стосунки з колишнім.
Зірка поділилася, що вперше побачила Дмитра Бойка, коли їй було близько 13 років і він їй відразу сподобався.
"У 13 років я вперше його побачила... Високий, молодий, смішний - з почуттям гумору-мене завжди це приваблює в молодих людях", - поділилася Ольга Харлан.
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За словами спортсменки, вони зустрічалися 4,5 року, в 2013, на її день народження, шабліст зробив пропозицію, проте після укладення шлюбу в обох "розійшлися дороги".
"Кожен зрозумів, що, швидше за все, у кожного своя дорога. Коли він закінчив зі спортом, він поїхав в Америку, щоб працювати, хотів кращого життя, тому що, тут не виходив результат і маленькі зарплати були", - розповіла Ольга Харлан.
Зірка спорту гостювала у чоловіка три місяці, і були розмови, щоб вона переїхала туди назавжди, народила дітей і сиділа вдома.
"Коли я туди поїхала, було дуже складно, тому що, там нікого немає, і він працював дуже багато, я його бачила півдня тільки", - поділилася спогадом чемпіонка.
Зараз її колишній продовжує працювати тренером в США.
Нагадаємо, що Харлан чесно розповіла про стосунки з тренером і виснажливу підготовку до Олімпіади
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