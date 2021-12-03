Відомий телеведучий Григорій Решетник заговорив з українцями про фінал другого сезону проєкту "Холостячка" зі Златою Огневич.

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проектів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Також нещодавно стало відомо, що він став ведучим нового сезону "Україна має талант".

Так, цього разу телеведучий опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Григорій Решетник позує з фіналістами "Холостячки" зі Златою Огневич. З ним Роман Свечкоренко, Андрій Задворний та Дмитро Шевченко.

"Хто?",- запитав українців Григорій Решетник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "А давайте Задворного🔥 буде самий феєричний кінець з питанням «Навіщо я це дивилася»", "Сподіваюся Діма", "Я За Діму❤️ але відчуваю виграє Рома", "Тільки не Андрій", "Діма, хоча взагалі не розумію смак Злати", "По обличчю видно, що Дима".

Один з фіналістів "Холостячки" Роман Свечкоренко проголосував сам за себе: "Рома звичайно".

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