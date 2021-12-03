Співак і чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес показав фотографії з концерту і написав звернення до українців, не підбираючи слів.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес брав велику перерву у творчості, але в 2019 році знову почав радувати фанатів новими піснями. Зірка випустив кілька синглів, а після цього перший сольний альбом "Твоя улюблена музика". Вже першого і другого грудня 2021 року пройшли перші сольні концерти артиста. Після виступів Володимир вирішив написати в Instagram, що відчуває.

"Як же круто бути бажаним!

Я в****!! Не буду підбирати високопарні епітети - це марно! Тому що за 2 дні я пережив таку палітру емоцій, яких давно не було. А точніше ніколи.

Люди! Всі хто був на концерті..ви хто такі?!?! Чому ви такі! Коли ви підспівували з найперших слів першої пісні і до останньої—

Спасибі, що зробили мене щасливою людиною!!! Я відчув себе потрібним і бажаним — мені це було необхідно", - написав Володимир.

Леся Нікітюк написала коментар під фото: "Володенька, респект. Плачу, що не прийшла".

Варто відзначити, що Нікітюк Дантес особисто запрошував на концерт, надіславши квіти.

"Все тільки починається Володимир Дантес! Ми тобою пишаємося і неймовірних успіхів бажаємо !!! Ти цього дуже гідний", - написала Ірина.

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