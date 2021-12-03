Співак і чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес показав фотографії з концерту і написав звернення до українців, не підбираючи слів.
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес брав велику перерву у творчості, але в 2019 році знову почав радувати фанатів новими піснями. Зірка випустив кілька синглів, а після цього перший сольний альбом "Твоя улюблена музика". Вже першого і другого грудня 2021 року пройшли перші сольні концерти артиста. Після виступів Володимир вирішив написати в Instagram, що відчуває.
"Як же круто бути бажаним!
Я в****!! Не буду підбирати високопарні епітети - це марно! Тому що за 2 дні я пережив таку палітру емоцій, яких давно не було. А точніше ніколи.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Горе обрушилося на сім'ю Ургант, медики боролися до останнього: "Царство Небесне"
З'явилися кадри та подробиці з місця трагедії в київському метро: "Впала під потяг"
У Києві вводять нові правила в громадському транспорті: як доведеться платити за проїзд
Осадча за лаштунками "Танців з зірками" розповіла, чому переміг саме Логай: "Хоча ми вболівали за..."
Люди! Всі хто був на концерті..ви хто такі?!?! Чому ви такі! Коли ви підспівували з найперших слів першої пісні і до останньої—
Спасибі, що зробили мене щасливою людиною!!! Я відчув себе потрібним і бажаним — мені це було необхідно", - написав Володимир.
Леся Нікітюк написала коментар під фото: "Володенька, респект. Плачу, що не прийшла".
Варто відзначити, що Нікітюк Дантес особисто запрошував на концерт, надіславши квіти.
"Все тільки починається Володимир Дантес! Ми тобою пишаємося і неймовірних успіхів бажаємо !!! Ти цього дуже гідний", - написала Ірина.
Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався, як переживає перед сольними концертами
Також Politeka писала, що Дантес порадував сюрпризами на своєму першому концерті, Дорофєєва не залишилася осторонь
А ще Politeka повідомляла, що Наталя Могилевська, Монатік та інші зірки запалили на першому концерті чоловіка Дорофєєвої Дантеса