Відома актриса Анна Саліванчук шокувала шанувальників, відрізавши розкішне волосся перед камерою, ще й син допомагав.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук поділилася у своєму Instagram шокуючим відео. Виявилося, що зірка наважилася на те, про що мріяла 10 років – зробити коротку стрижку.

У ролику Анна прямо перед камерою відрізає розкішні довгі кучері. Спочатку вона випила шампанського для хоробрості, а потім покликала сина. Дитині зірка вручила ножиці і попросила відрізати її волосся, однак, у хлопця це не вийшло. Так що актриса взяла справу у свої руки і почала безжально відрізати пасмо за пасмом.

"Я сама в шоці від того, що зараз роблю", - говорить Анна в ролику. І треба сказати, що виглядає це дійсно шокуюче, враховуючи густу розкішну шевелюру, від якої згодом майже нічого не залишилося.

У підписі до публікації Саліванчук написала: "Мрії збуваються! Про це я мріяла 10 років і ось нарешті. А як проходить ваша п'ятниця?".

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