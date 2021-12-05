52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка кілька днів тому повернулася зі зйомок фільму, вже готується до нового проекту і збирається відзняти новий кліп.

Дженніфер Лопес не сидить на місці і не дає собі занадто великий відпочинок, оскільки завжди намагається бути в центрі подій. Не так давно вона повернулася додому і була на наступний день помічена на побаченні з Беном Аффлеком, не приховуючи почуттів.

Після цього Лопес встигла відзняти матеріал для нового кліпу і влаштувала модну зйомку відразу в декількох образах. Для цього Дженніфер навіть змінила зачіску і наростила волосся. Також вона приміряла трендові костюми з блискітками.

Не обійшлося і без звичних акцентів на формах, які Лопес завжди виставляє напоказ, щоб довести: вона виглядає не гірше, ніж раніше. У 52-роки вона продовжує тренуватися в спортзалі так, як і раніше. Не має шкідливих звичок і найчастіше п'є тільки соки або воду.

Нещодавно Лопес взяла участь у новій фотосесії, заради якої приміряла напівпрозоре вбрання з вишивкою та прозорими вставками. Також виконавиця вибрала вечірній варіант макіяжу.

Причому акцент в образі Лопес вибрала незмінний - на своїх формах, які ледь приховувало плаття нюдового відтінку. Це й не дивно, адже Дженніфер намагається показувати, що багато працює над собою і її фігура – лише результат старанних тренувань.

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