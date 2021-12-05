Ресторатор, шеф-кухар і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес Браво розкрив рецепт нескладного десерту з "різдвяним ароматом".

Так, прославлений кулінар опублікував покроковий рецепт запечених яблук зі смаком глінтвейну у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"🍎Це зимовий десерт, навіть трохи Різдвяний! Пора створювати затишок і вже ставити ялинку 😏", - поділився Хіменес-Браво.

Для того, щоб приготувати ці незвичайні ласощі, потрібно 5 яблук однакового розміру, по 100 грам волоських горіхів і родзинок, 150 грамів коричневого цукру, 10 грамів чаю каркаде, спеції для глінтвейну (кориця, кардамон, гвоздика, імбир), апельсинова цедра і 300 мл води.

"У яблуках вирізаємо внутрішність, як на відео. Ізюм нарізаємо, дробимо горіхи і фаршируємо цією начинкою яблука.

Робимо маринад: цукор, чай, спеції, цедру і воду з'єднуємо в сотейнику і ставимо закипати 5 хвилин на середньому вогні.



Загортаємо фаршировані яблука і заливаємо маринадом.



Ставимо запікатися в духовку при 180 градусах 15-20 хвилин.



І найсмачніше: сметану або йогурт викладаємо на дно тарілки, зверху порцію яблук і насолоджуємося!", - йдеться в повідомленні.



Користувачі подякували судді "МайстерШеф" Хіменесу-Браво за простий і смачний рецепт:

"Нарешті рецепт ще й цікавий, а то про постільну відносини Ектора якось ніяково читати"

"Здорово, краса! 🌺🌺🌺"

"Ялинку рано ставити, після 25 грудня ставлю))🔥"

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