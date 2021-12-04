Святослав Вакарчук, який є довгі роки фронтменом групи" Океан Ельзи", показав себе за величезним роялем і розповів його історію.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук вже багато років є частиною гурту"Океан Ельзи". Зірка нещодавно анонсував великий концерт на НСК"Олімпійському". А тепер Святослав вирішив розповісти про свою творчість і 2005-му році, під час якого зважився на експеримент.

Святослав на новому фото був біля великого рояля. Біля нього були мікрофони для захоплення звуку.

"Влітку 2005 року саме на цьому роялі, саме на цій студії, я записав наживо «не питай» для альбому Gloria. Це була перша пісня, в якій я записав голос, акомпануючи собі на роялі.

Потім Мілос написав партію для струнного квартету, яку пізніше зіграв квартет "COLLEGIUM", а віолончеліст Юра Погорецький – чудове соло.

З музикантами, які тоді грали в "COLLEGIUM", ми досі часто працюємо. Але про це та багато іншого розповім якось іншим разом ;)", - написав Святослав.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Колискова мого сина", " а що за студія?", "Прекрасно", "в твої долоньки", "то було моє перше захоплення творчістю ОЕ", "добре, що з 2005 рояль стоїть на тому ж самому місці", "клас, чекаємо на нове".

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