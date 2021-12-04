Це було круто!

Ведучий відомих проектів на каналі СТБ Григорій Решетник продемонстрував, чим займається між ефірами "Холостячка»і " Україна має талант".

Як пише Politeka.net, відеороликом популярний ведучий поділився на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця).

Григорій, по всій видимості, перебував у дуже грайливому настрої. Решітник вирішив віддатися музиці і танцював щосили.

Він ритмічно перебирав ногами під всесвітньо відомий трек.

Варто віддати належне, у телеведучого не погано виходило.

"Тепер ви знаєте, що робить Гриша між ефірами Холостячка і Україна має талант🕺 🏻 😄», - жартівливо підписав він.

Реакція від шанувальників серебріті послідувала негайно. Відео вже зібрало багато захоплених компліментів на адресу Гриші Решетника.

"Це було круто",

" Цей танець 💃 🕺 💃 🕺 гідний фіналу танці з зірками👍",

"Гриша красень", - пишуть в мережі.

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