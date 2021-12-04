Ведучий відомих проектів на каналі СТБ Григорій Решетник продемонстрував, чим займається між ефірами "Холостячка»і " Україна має талант".
Як пише Politeka.net, відеороликом популярний ведучий поділився на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця).
Григорій, по всій видимості, перебував у дуже грайливому настрої. Решітник вирішив віддатися музиці і танцював щосили.
Він ритмічно перебирав ногами під всесвітньо відомий трек.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Анна Богдан у новому купальнику з розрізом майже до пупка вразила формами: "Це давно була моя мрія"
Екс-фаворит Мішиної Тригубенко похвалився своєю біленькою "крихіткою", "Холостяк" Заливако оцінив: "Клас!"
Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль у "Танцях з зірками", зробила несподіване зізнання: «Для мене це був…»
Унікальна дитина з'явилася на світ на Дніпропетровщині: "встановив рекорд"
Варто віддати належне, у телеведучого не погано виходило.
"Тепер ви знаєте, що робить Гриша між ефірами Холостячка і Україна має талант🕺 🏻 😄», - жартівливо підписав він.
Реакція від шанувальників серебріті послідувала негайно. Відео вже зібрало багато захоплених компліментів на адресу Гриші Решетника.
"Це було круто",
" Цей танець 💃 🕺 💃 🕺 гідний фіналу танці з зірками👍",
"Гриша красень", - пишуть в мережі.
Нагадавши, ведучий "Холостячки" Решетник засвітив розкішне авто і несподівано розговорився
Також, дружина ведучого "Холостячки" Решетника покрасувалася образом на тлі рожевих фламінго
Politeka розповідала, ведучий "Холостячки" Решетник з немовлям на руках поставив українців у глухий кут