Світська левиця Кім Кардашьян, яка після розвалу вже встигла знайти собі нового хлопця, нещодавно взяла участь в яскравій зйомці і приміряла досить незвичайний костюм.

Всесвітньо відома модель почала готуватися до свят і тепер постійно публікує нові кадри з різних фотосесій. Справа в тому, що Кім є рекламним представником відразу декількох брендів одягу, парфумів, косметики і власної лінійки білизни.

Для того, щоб кожен раз нагадувати про це, Кардашьян також влаштовує фотосесії з різним товаром, причому робить зірка акцент не тільки на продукції. Кім не може без компліментів, тому підбирає костюми або з відкритим декольте, або з мінімальною довгою сукні.

Оскільки саме на модельних фото Кардашьян прославилася завдяки пишним і непропорційно величезним формам.

"Я люблю вас; чекаю, коли KKW Beauty повернеться ....; Що сталося з кришталевою ваніллю, вона коли-небудь знову поповниться?; Чи буде Tesco купувати вам нову машину; чудово 😍; відмінно; дивно🤍 🤍; красуня Кім; одержима своїм виглядом; ось це так; які формочки", - пишуть в мережі.

Не так давно 41-річну знаменитість в рамках премії People's Choice Awards 2021 офіційно визнали іконою стилю за «чуйне почуття моди і трендів, Підприємницький успіх і одноосібне перетворення індустрії за допомогою інноваційного дизайну і унікального стилю».

У своєму новому пості на сторінці в Instagram Кім Кардашьян опублікувала фото, на якому постала в неймовірно привабливому вбранні.

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