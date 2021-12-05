Відома модель і внучка співачки Софії Ротару Соня поділилася кадрами з теплої Мексики, куди вирушила разом з коханим.

Як повідомляє Politeka.net, відома модель і внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася кадрами з розкішного відпочинку в Мексиці, куди вирушила з коханим мільйонером Денисом Жадановим.

На нових фото в Instagram Соня показала красиві кадри з пляжу і свій обід з вишуканими місцевими стравами. А також виклала знімок, на якому позує на прогулянці босоніж серед густих екзотичних заростей. Перед камерою красуня з'явилася в чорній мінісукні з руками, яка підкреслила витончену фігурку і розкішні довгі ноги. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "Гастрономічні вишуканості в Тулумі. Збережіть цей пост". Шанувальники в захваті від нових знімків на сторінці Соня, дівчину засипають компліментами і лайками.

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