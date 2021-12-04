19-річна наречена "Холостяк" Іраклі Макацарії Ліза показала незвичайний образ, вразивши видом біля новорічної ялинки.
Як пише Politeka.net, 36-річний "Холостяк" Іраклі Макацарія є популярним грузинським коміком і телеведучим, ставши досить відомим серед українців. Зірка навіть брав участь в українському шоу "Холостяк", а також виходив на паркет "Танців з зірками". Незважаючи на популярність серед українських дівчат Іраклі не зміг знайти своє кохання. Зате у себе на батьківщині Макацарія зустрів 19-річну Лізу Чичуу. Наречена шоуменка, як і він сам, веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.
На новому фото Ліза з'явилася в кофтині і біля різдвяної ялинки. Наречена Іраклі посміхалася, вражаючи стильним образом.
Фанати поставили трохи більше тисячі лайків і написали коментарі:
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"Мій колір, зірка", " Ліза, яка ти красива! Сумую за тобою", "Моя красуня"," з наступаючим святом", " прекрасні. Атмосферні фото. Прям відчув ваш настрій і наближення свята".
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