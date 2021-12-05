Популярна співачка Тіна Кароль, яка є народною артисткою України, влаштувала фотосесію в незвичайному вбранні.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що пару днів тому Тіна Кароль випустила новий музичний альбом "Другой рай".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль позує на камеру в незвичайному вбранні. На ній короткий топ бежевого кольору, який підкреслює ідеальну фігуру співачки та широкі джинси блакитного кольору. Свій образ Тіна Кароль доповнила хутряними кросівками коричневого кольору.

Реакцій і коментарів немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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