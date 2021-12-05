Світська левиця Кім Кардашьян, яка успішно будує особисте життя після розлучення, стала часто з'являтися на різних заходах і демонструвати досить незвичайні наряди.

В останні тижні Кім почала активно розповідати про свої білизняних комплектах, які випускає для фанатів. Якщо ж її сестра Кайлі Дженнер займається косметикою, то сама Кім-виключно одягом.

Нещодавно вона змогла відзначитися досить незвичайним вбранням, який ледь приховав її форми. Відкрите декольте відразу привернуло увагу.

«Кім Кардашьян у Balenciaga FW'20 відвідала передвесільний Захід Саймона Хака і Філа Ріпортелли 🔵» - сказано в підписі до кадрів.

Шанувальники відреагували, не оцінивши дещо незручний вигляд зірки:

"Гаразд, мені це дійсно подобається; кожен раз, коли я бачу її, я думаю:" як вона ходить в туалет?"; Що це за Група синіх чоловічків? .. вибачте, це мене не вражає 😂; мабуть у них закінчилася ідея 😂; блін, вона добре виглядає; вона щосили намагається бути впевненою; і ідеально підходить для вивезення сміттєвих баків 😂; так 🙌 👏 вона добре його носить👏 👏; по смітниках якимось гуляє. Все запльовано кругом 🥴" »

Також ми писали, що Кардашьян славиться своєю любов'ю до незвичайного одягу і нюдовим тонам в образах. Для своїх нарядів Кім створила цілу величезну кімнату, в якій зберігаються її кращі наряди, дорогі сумки і прикраси.

Причому кімната настільки велика, що зірка навіть влаштувала там і примірювальну, нерідко роблячи фото біля дзеркала і хвалячись яскравими образами.

Нагадавши, Кім Кардашьян в ніжному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

Як повідомляла Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотному бікіні блиснула ідеальними вигинами:"Богиня".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в білосніжному мікро-ТОПі зачарувала вигинами тіла:»Ангел з небес".