Популярна співачка Тіна Кароль, яка змінила імідж заради популярності своїх нових кліпів, тепер часто експериментує з нарядами під час модних фотосесій.

Тіна Кароль вирішила представити кадри з нової фотосесії, заради якої вона приміряла відразу два трендових сукні (чорне і біле). Причому артистка вибрала також і звичний макіяж з акцентом на червоні губи.

Варто відзначити, що мінімальна довжина сукні зробила акцент саме на ногах Кароль, яка в чорних капронових колготках позувала, всіляко згинаючись на камеру.

"Ти пам'ятаєш, що ти-сама собі свято? Підтвердь цю аксіому і в цьому новому році! Бомбезна нова колекція, я в захваті від неї! Будь прекрасна і Зачаруй всіх, нехай заздрять твоїм ніжкам! Побачимося в черзі» - пише Кароль

Шанувальники підтримали:

"Мур, мур, фур! це ж красотище, так! Став лайк мені ..... жадібно чекаю; Тіна Григорівна, не хочете укласти зі мною шлюб по інтернету? 😩 😍 ; яка краса😍 🔥; кайф🔥; люблю❤️; як можна поєднувати в собі стільки прекрасного😮 💨; мама-кішка❤️🔥; Тіна-Чорна Королева або біла королева?або як сказав Дан: "чорно-біла королева"😏; справжній діамант; вогонь 🔥".

Раніше співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Твань Кароль позує на камеру в незвичайному вбранні.

На ній короткий топ бежевого кольору, який підкреслює ідеальну фігуру співачки і широкі джинси блакитного кольору. Свій образ Тіна Кароль доповнила хутряними кросівками коричневого кольору.

Раніше повідомлялося, Тіну Кароль, Дорофєєву і Барських розгледіли в загадковому учаснику шоу" Маска": "Моторошнуватий персонаж"

Також, Полякова займе місце Тіни Кароль: Андре Тан, Дімопулос та інші відгукнулися на зміни в "Голосі країни"

Politeka розповідала, Кароль і Потап після конфлікту несподівано з'явилися на одному заході: "амнезія пройшла"