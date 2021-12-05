Дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука, зірки шоу "Маска" і "Співають всі", Христина Горняк показала стильні образи.

Як пише Politeka.net, Христина і Володимир Остапчук одружилися трохи більше року тому. Нещодавно зіркова пара святкувала річницю весілля і тепер активно зайняті будівництвом свого особняка під Києвом. Христина, як і Володимир, веде блог в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Христина показала кілька суконь. На першому сторіс дружина зірки була в наряді гірчичного кольору. На другому одягла наряд з еко-шкіри, на третьому - вже була в "невидимому" корсеті. Після цього Христина з'явилася в піджаку з вирізами на боках, а потім підкреслила свою красу блакитним міні-сукнею. Завершила примірку Христина ефектною сукнею кольору синій електрик.

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