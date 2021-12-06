Дочка Олі Полякової 16-річна Марія потрапила в лікарню, що стало відомо з її сторінки в соціальній мережі в Instagram.

Як пише Politeka.net, Маші Поляковій вже 16 років і вона робить перші кроки в музиці. Дочка зірки стала солісткою нової групи" шви", яка співає в стилі панк-рок. Нещодавно у колективу був черговий концерт, який міг зірватися через затримку сімейства Полякових на Мальдівах. Тепер Маша опублікувала новий сторіс в Instagram, в якому розповіла що потрапила в лікарню.

На сторіс Маша була в в жовтому вбранні, перебуваючи в автомобілі. Швидше за все, це була машина "швидкої" допомоги.

"Полежати в лікарні 3 дні дан (англійське Done - виконано, прим. ред)", - написала Маша Полякова.

Що сталося з дівчиною-невідомо, але нещодавно мама Маші Оля Полякова розповідала, що дочка страждала від сильних болів і після УЗД лікарі зробили операцію дівчині.



Тим часом Тіктоке Маша вже опублікувала відео з лікарні. На ньому дочка Полякової сиділа на ліжку, а в руці можна побачити катетер.

Фанати в коментарях відразу почали коментувати відео:

"Я теж в лікарні", "щоб не було, ти завжди прекрасна", " що з тобою?", "Що сталося?", "Ти вагітна?".

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