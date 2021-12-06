Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), з'явилася в компанії молодого артиста, викликавши цікаву реакцію в мережі.
Популярна артистка багато знімається і займається творчістю, пише Politeka.net. Не так давно зірка випустила пісню "Sorry 2" з красенем-блондином, учасником "Співають всі" і тіктокером Васею Демчуком. Такий дует почав породжувати чутки про роман зірки, хоча всім відомо, що вона давно заміжня за Потапом.
Цього разу Настя Каменських розмітила нові фото з Демчуком. Виявляється, артисти створили худі для своїх відданих шанувальників.
На одному з фото артистка ніби пускає бісики молодому співакові.
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За шість годин публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Знову рулите і п'єте червоне вино", " класна пісня ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Класні худі 🔥 🔥 🔥я хочу❤️", "🔥❤️❤️🔥🔥бомбезна пісня", " Шо за погляд?", "Ось це так!", "Настя ви дуже красива і розумна❤️", " здалося...", "Яка ж у Насті награна посмішка , тільки зараз почала помічати 😮", "я думаю скоро Потап без дружин залишиться", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Настя Каменських активно веде свої Instagram, на якому у неї налічується 5,4 мільйона користувачів мережі.
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