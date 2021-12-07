Зірка показала, як вони проводять час

Українська прима-балерина Катерина Кухар з'явилася в компанії двох відомих артистів - Станіслава Боклана і зірки "Квартал 95" Євгена Кошового, і розповіла, що вони готують разом.

Зараз передноворічний період, завдяки якому зірки готують різні сюрпризи глядачам, пише Politeka.net.

Цього разу Катерина Кухар взяла участь у новорічній зйомці з актором Станіславом Бокланом і зіркою "Квартал 95" Євгеном Кошовим.

Примітно, що обидва артисти були в образах - у них були сиві бороди, а образ завершували шапки-вушанки.

"Так, хлопці! ну, нарешті ми приїхали на гастролі на Північний полюс. Тут начебто хлопці такі непогані. Я думаю, спрацюємося і стіл накрили, все...",- розповіла прима-балерина.

Зазначимо, Катерина Кухар кілька років є суддею на проєкті "Танці з зірками". Багато зірок зазначають, що в житті прима не така, як на паркеті.

"Образ судді відразу відкладає на тебе певний відбиток і відповідальність. А в "Танцях з зірками" відповідальність колосальна, тому що ти судиш зірок, які і в проєкті себе відчувають так, як звикли – що вони справжні зірки. Але в "Танцях "вони просто учні, які вчаться чомусь новому", - розповіла артистка.

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