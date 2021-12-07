Настя Каменських зняла трендове Відео для Тікток зі своєю харизматичною мамою і відомою хрещеною, поділившись результатом зі своїми шанувальниками.

Як пише Politeka.net, зірка порадувала фанатів незвичайним відео, яке продублювала ще й у своєму Instagram.

Каменських вирішила показати, які особливі стосунки пов'язують її з мамою. Раніше співачка вже знайомила фанатів з цією ефектною дамою на ім'я Лідія. У новому пості вона зізналася, що для неї Вона не тільки мати, але у найкраща подруга.

"Люблю свою маму за те, що вона моя мама. І просто обожнюю за те, що вона мені ще й найкраща подруга - і в клуб зі мною поїде, і тікток запише, і розвеселить своїми жартами або історіями з життя. Лідочка, спасибі, що ти у мене така кайфова", - щиро написала Каменських.

Вона також поділилася відео, на якому танцює з мамою і хрещеною. Варто відзначити, що хрещена Насті – зірка 90-х Алла Кудлай. Вони з мамою співачки щосили демонструють свою харизму в танці.

Шанувальник Каменських не змогли пройти повз.

"Мама дуже красива", "солодкі такі мамулі", "Красоточка. Обожнюємо вас", "матуся супер і хрещена не промах", "що це за танець?", "Яка красива мама", "Кайф який!! Як тепло і з гумором. Рада за вас", "Мама в темі", - пишуть люди.

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