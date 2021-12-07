Гуморист Андрій Рибак, учасник "Холостячки" з Ксенією Мішиною, який почав дружити з переможцем проекту Олександром Еллертом, показав, як потрібно відповідати на дзвінок дівчини, насмішивши українців в Instagram.

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є популярним вітчизняним гумористом. Зірка брав участь у шоу" Холостячка", але не зміг перемогти в проекті. Після шоу Андрій повернувся до своєї колишньої дівчини. Також Рибалка дружить з переможцем проекту Олександром Еллертом. На новому сторіс в Instagram артист показав, як потрібно відповідати на дзвінок дівчини.

"Як, на думку моєї дівчини, я повинен відповідати на її дзвінки", - написано було під відео.

На відео Андрій був з великим екраном в руках, але коли задзвонив телефон, відразу кинув річ і відповів на дзвінок.

"Потрібно бути завжди на зв'язку. У вас так само?",- написав Рибак під відео.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Повільно викинув, відразу видно Не одружений)", " Трубку підніми!", "А потім ще накричить, чого телевізор розбився", "ще потрібно було додати:" а чого захекався?!!! Ти що там з бабою?!!!", "Десь я це вже бачила...".

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