Підприємець Олександр Топольський, який став 12-м "Холостяком", показав нове фото, похвалившись виглядом у сорочці.

Як пише Politeka.net, 32-річний підприємець Олександр Топольський народився у Львові. Але зараз живе і займається нерухомістю в Майамі, де і живе. Олександр вирішив взяти участь у новому сезоні "Холостяк", щоб знайти кохання всього свого життя.

На новому фото Олександр був у сорочці, яку розстебнув. Зірка дивився в камеру, демонструючи свій образ.

"Давно не робив селфі поруч з ліхтарем...", - написано було під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали компліменти під публікацією:

"Красиво", "ліхтар - бомба", "Ну дуже навіть мило", "така активність останнім часом, я не встигаю", "так фіксуємо, до початку холостяка пару місяців передплатників 22 тисячі".

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