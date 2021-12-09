Чотирьохрічний син відомого українського шоумена Юрія Горбунова та телеведучої Каті Осадчої зняв на відео, як батьки співають народну пісню.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома українська телеведуча Катя Осадча, яка у 2017 році вийшла заміж за шоумена, гумориста та актора Юрія Горбунова, опублікувала відео, яке зняв її старший син від Гобунова Іван.

"Прийшла мама з роботи 😂

На вокалі Горбунов Юрій

За камерою Горбунов Іван", - написала Осадча.

Як бачимо, телеведуча сиділа на кріслі та грала на укулеле, а Горбунов підігравав їй на гітарі та співав народну пісню "Несе Галя воду". На камеру усе зняв 4-річний Іван.

На кумедний відеоролик відреагували Даша Астаф’єва, Леся Нікітюк, Наталка Денисенко, Ірина Федишин, Соня Плакидюк.

Шанувальники також написали багато коментарів.

"Заради цього варто жити! Коли тебе чекають, люблять і коли твоя душа співає❤️ Цінні моменти СІМ'Ї 😊", "Катя, яка у вас чудова сім'я ❤️ ви такі красиві, щасливі, молоді ❤️👍🏻", "Дякую, що поділились цим відео😍 Ви❤️", "Як мило 😍", "Дитячий сміх внінці це любов ❤️", "Позитивно! 😍", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Осадча зізналася, як її сприймали чоловіки майже 20 років тому: "Іноді навіть злобу...".

Нагадаємо, що Горбунов показав несподіване фото з Осадчою, яке зробив їх старший син: "Забирає телефон і кричить".

A ще Politeka повідомляла, що Осадча влаштувала Мішиній "допит" після її розриву з Еллертом: "Поговоримо про чоловіків".