Відомий український актор і учасник шоу "Танці з зірками" Олексій Суровцев відповів на пропозицію шанувальників піти на проєкт "Холостяк".

Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є популярним українським актором і спортсменом. Він прославився завдяки своїй грі в серіалі "Слід" і участі в шоу "Танці з зірками". Також Олексій Суровцев є триразовим чемпіоном України зі стриптизу.

Так, цього разу екс-учасник "Танців з зірками" опублікував нові сторіз. Актор активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і вирішив відповісти на їхні запитання. Після розставання Олексія Суровцева з його дівчиною Анною, його почали підозрювати в бажанні піти на проєкт "Холостяк".

"Давай в" Холостяк. Я його не дивлюся правда, але з такого приводу гляну", - пише прихильниця.

Олексій Суровцев вирішив прокоментувати цю пропозицію.

"Друзі мої, насправді я отримую таких повідомлень дуже-дуже багато. Пропозицій поки не надходило. Якщо надійде, тоді буду думати. Тому що участь в шоу "Холостяк" це теж не так просто. І фізично, і психологічно", - висловився Олексій Суровцев.

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