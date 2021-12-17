Красуня з "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна влаштувала спекотні танці прямо на сцені, покрутившись на жердині, кадри вже в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична актриса з "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна, яка ще з часів "Ліги Сміху" прославилася своєю дивовижною пластичністю, схоже, знову вирішила козирнути можливостями гнучкого тіла. На сторінці "Квартал 95" опублікували чорно-білі знімки, на яких блондинка зображена на сцені під час гарячих танців.

Як видно, на сцену Катя вийшла в досить відвертому образі, а відображена під час виконання нескромного танцю біля жердини. На ній тільки чорний комплект білизни, який підкреслив струнку фігуру, і світла вільна сорочка. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації йдеться: "Таким "Жіночий квартал" Ви ще не бачили. І це лише маленький спойлер. Можете уявити, яким буде ефір! Вмикайте 1+1 в суботу о 22:15, не пошкодуєте". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото з Нікітіної, засинаючи актрису компліментами.

Нагадаємо, Блондинка з "Жіночого кварталу" випробувала м'язи на міцність, видершись на стіну: "Чому так смішно".

Як повідомляла Politeka, Блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала ефектне тренування в спортзалі, записавши все на камеру: "Вриваємося в грудень".

Також Politeka писала, що Блондинка з "Жіночого кварталу" показала, як володіє своїм тілом на паркеті: "Вчимо нову зв'язочку".