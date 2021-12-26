Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбел, яка продовжує вражати підтягнутою фігурою і яскравим зовнішнім виглядом, любить згадувати про минуле і ділитися пам'ятними кадрами.

Як пише Politeka.net, Наомі Кемпбелл у 51 рік рідко з'являється на показі в ролі моделі, проте кожен її вихід на подіум стає незабутнім і ефектним, оскільки вона зірка зі світовим ім'ям. Зараз Наомі вважає за краще згадувати в соціальних мережах про минуле.

Цього разу вона звернулася до молодої моделі, побажавши їй всього найкращого: "з днем народження! Нічого собі, де минув час, ніби ти, як вчора стояла тут, йшла на іспит в 16, а тут тобі 22 роки .. що я можу сказати? Жінка, якою ти стаєш, знає, що багато хто дивиться на тебе. Це ми всі розуміємо, нехай Твої 22 розкриють тебе по-новому!"- пише модель.

Шанувальники були вбиті:

Підтверджений

"З Днем Народження @adutakech ❤; красиві від душі слова @naomi & @adutakech з днем народження, дорога 😘; королеви ❤️; відносини, які у вас є, дійсно прекрасні для свідків; як же хороша, прекрасна Наомі; приємно; спасибі, що поділилися своїм серцем і красою зі світом💕; обидва кращі Happy B-Day🎈».

Раньше Наомі побувала на міжнародному кінофестивалі "Червоне море" в Саудівській Аравії. Про що вона повідомила в своєму Instagram, підкріпивши фотографіями.

Наомі Кемпбелл була в ніжній сукні з летить спідницею, розшитим самоцвітами корсетом і прозорою накидкою. Зірка доповнила образ браслетом, кільцями і кулоном.

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