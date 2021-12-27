У Канаді за загадкових обставин помер відомий режисер Жан-Марк Валле, йому було всього 58 років.

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на AP News, у передмісті Квебека в Канаді помер відомий режисер фільмів і серіалів Жан-Марк Валле. На момент смерті йому було всього 58 років. Представник режисера Бамбл Уорд розповів, що Валле раптово помер у своїй хатині за межами Квебек-Сіті в минулі вихідні. Причини та обставини трагедії поки невідомі.

Жан-Марк Валле прославився своїми фільмами, серед яких "Далласький клуб покупців" і "Руйнування". Також він зняв мега успішний серіал "Велика маленька брехня" з Різ Візерспун і Ніколь Кідман.

У 2013 році режисер був номінований на премію "Оскар" за знятий ним фільм "Далласький клуб покупців", в якому зіграли Джаред Лето і Меттью Макконахі. А серіал "Велика маленька брехня" був нагороджений премією "Еммі", як найкращий мінісеріал.

У соцмережі Twitter зіркові колеги, актори і звичайні шанувальники кінематографа почали висловлювати свої співчуття з приводу смерті Жана-Марка Валле.

"Він просто впав замертво? Величезний фанат Далласького клубу покупців. Так сумно. Співчуття його родині і близьким", "Як сумно", "О, ні!", "Бідний хлопець", "Спочивай з миром", "Так сумно. Співчуття його родині і друзям", "Жан-Марк Валле був художником, якому належало ще багато років творчих проектів, які він міг би донести до світу", "Така величезна втрата для кіно, причому в молодому віці", "Спочивай зі світом, Жан. Який неймовірний талант", - пишуть користувачі.

Jean-Marc Vallée, the director of Big Little Lies and Sharp Objects has sadly passed away. He was 58. pic.twitter.com/K0HxWX0Owq — Film Updates (@FilmUpdates) December 27, 2021

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