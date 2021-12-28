Співачка Міла Нітіч з "Голосу країни" часто показує в соціальній мережі різні кадри, які дивують різними образами, при цьому нерідко виконавиця інтригує більш особистими кадрами.

Як пише Politeka.net, Міла Нітіч є популярною українською співачкою, яка брала участь у проекті "Шанс", а також "Голос країни". Раніше вона також пробувала поїхати на Євробачення, але не пройшла національний відбір.

"Час - це самий безцінний ресурс🔥 і найчастіше ми витрачаємо його на не потрібних людей, емоції, постійну біганину☝️ а іноді, важливо, просто вміти зупиниться і насолодитися моментом❤️☺️ чого і вам любимки бажаю 🤗" - пише Нітіч під кадром.

Багато хто звернув увагу на вигляд зірки в душі і атмосферний момент:

"Так ніжно❤️; 1000%🔥; романтична красуня😍; яка краса 🔥 😍 Я по доброму заздрю фотографу😉 😁 👍».

Раніше на нових сторіс Міла Нітіч з'явилася з артистом Wellboy (Антон Вельбой справжнє ім'я, - прим. ред.).

"Дивіться, хто у мене тут є", - написала Міла.

"Я не могла його відпустити і з ним не зробити сторіс. Тому що він мій кумир, чорт забирай. А ви дивилися про нього документальний фільм? Про цього красивого хлопчика Wellboy. Не дивилися. А потрібно бігом подивитися, швидко. З наступаючим Новим роком", - відповіла Міла на кадрах.

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