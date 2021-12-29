Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво завоював велику любов в Україні, тому на шоу намагається не давати спуску учасникам програми.

Ектор Хіменес-Браво може строго зазначити щось про страви учасників, повідомляє Politeka.net. Ресторатор дуже подобається українським глядачам, тому вже 11 років знімається в шоу "Майстер Шеф".

Вже відомий переможець минулого сезону, але в мережі згадують яскраві і курйозні моменти програми. Так на сторінці програми в Instagram опублікували відео, на якому учасник шоу приніс суддям тарілку з перепілкою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Вид у птиці був смішний - підсмажена і в соусі, її ніжки були розкинуті, що відразу помітив Ектор Хіменес Браво.

"Що стосується презентації: потрібно було спробувати зробити так, щоб ніжки перепілки були разом", - сказав ресторатор з посмішкою.

"Така, знаєш, ніби на пляжі - ноги розсунула і лежить", - прокоментував сам учасник.

"Іноді хочеться просто стати тією ж перепілкою на пляжі. Особливо коли за вікном зима 😜", - написали автори поста.

За 40 хвилин публікація зібрала майже 3000 переглядів.

"Дивлюся на Влада і сльози навертаються, після оголошення переможця", - написала одна з коментаторів.

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