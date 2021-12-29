Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також гумористка брала участь у безлічі гумористичних проектів, де показала себе як хорошу гумористку. Крім роботи в "Жіночому кварталі" Катерина Нікітіна займається спортом, і навчає цьому інших.

Так, цього разу гумористка опублікувала нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катерина Нікітіна показала, як пройшов корпоратив "Квартал 95", де зробила фото з Євгеном Кошовим та Юрієм Ткачем.

"ЦЕ БУВ НАЙКРАЩИЙ КОРПОРАТИВ У МОЄМУ ЖИТТІ!!!🔥



Квартал 95 - моя друга сім'я!🥰

Дякую Всесвіту, що я з ВАМИ❤️ 🙏



Ви стали такими рідними, такими близькими, що я вже не уявляю своє життя без Вас️ ️ ️



Спасибі всім за підтримку і за слова які говорите!

Дуже ціную цей період у своєму житті!", — поділилася Катя Нікітіна.

Також, на корпоративі Катя Нікітіна засвітилася з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом.

Раніше повідомлялося, блондинка з "Жіночого кварталу" в напівпрозорому вбранні заінтригувала посланням: "Хочу про все розповісти"

Також, блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала шоу з жердиною прямо на сцені: нескромні кадри

Politeka розповідала, зірка "Жіночого кварталу" підготувала несподіваний сюрприз для українців: "Вам сподобається..."