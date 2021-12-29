Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також гумористка брала участь у безлічі гумористичних проектів, де показала себе як хорошу гумористку. Крім роботи в "Жіночому кварталі" Катерина Нікітіна займається спортом, і навчає цьому інших.
Так, цього разу гумористка опублікувала нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катерина Нікітіна показала, як пройшов корпоратив "Квартал 95", де зробила фото з Євгеном Кошовим та Юрієм Ткачем.
"ЦЕ БУВ НАЙКРАЩИЙ КОРПОРАТИВ У МОЄМУ ЖИТТІ!!!🔥
Квартал 95 - моя друга сім'я!🥰
Дякую Всесвіту, що я з ВАМИ❤️ 🙏
Ви стали такими рідними, такими близькими, що я вже не уявляю своє життя без Вас️ ️ ️
Спасибі всім за підтримку і за слова які говорите!
Дуже ціную цей період у своєму житті!", — поділилася Катя Нікітіна.
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Також, на корпоративі Катя Нікітіна засвітилася з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом.
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