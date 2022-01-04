16-річний Муаяд Абдельрахім після перемоги на шоу став завойовувати популярність, повідомляє Politeka.net. Нещодавно артист записав пісню "Лунапарк", яка зазвучить в одному з фільмів. А в новому пості Instagram артист показав, як готується до виступу на сцені "Музичної платформи". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах Муаяд знаходиться біля дзеркала на стільці в гримерці, він розчісувався і підспівував пісні на задньому тлі.
"Підспівую @nikitalomakinofficial в гримерці пісню "Несправедливо"😉
На зйомках "Музичної платформи" ми з Микитою були в одній гримерці. Я виступав після нього. І поки Микита співав на сцені, я готувався до свого виступу і підспівував йому😀", - написав переможець "Співають всі".
За п'ять годин публікація зібрала понад 1000 переглядів і багато коментарів.
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"Стиляга🔥", "волосся дуже круте🔥", "Така посмішка це щось з чимось❤️", " Супер😍 👏 🔥", - написали користувачі Мережі.
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