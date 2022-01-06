Телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати, як виглядає зазвичай її прогулянка на самоті і як вона розважається на вулиці без супроводжуючих.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська ведуча Леся Нікітюк вирушила на відпочинок і встигає також зацікавити кадрами в соціальній мережі. Справа в тому, що зірка почала вести рубрику з початку нового року "о, дивіться...". І кожен раз тепер публікує всі дрібниці, які помічає.

Також телеведуча вирішила показати, як зазвичай проходять її прогулянки на самоті вулицями. Леся спочатку похвалилася вдалим моментом - вона зустріла маленьку білочку з горішками, потім пройшлася вулицями, де також продавали прикраси з місячним каменем.

Встигла Нікітюк помітити і місцеві магазини, написавши, що йде на шопінг, у звичній манері іронізуючи над тим, що побачила, адже носить дорожчі вбрання. Також свою прогулянку Нікітюк скрасила відпочинком і взяла собі глінтвейн.

Раньше Никитюк показала фанатам свій відпочинок на лікувальному курорті в Трускавці. Леся зняла кілька сторіс як завжди з гумором. Вона одягла довге блакитне плаття з відкритими плечима і повиляла стегнами на камеру.

"О Дивіться, я пішла вечеряти", - написала зірка.

Також телеведуча розповіла, що ніколи не шкодує чайових, якщо в закладі було дійсно смачно.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в деталях показала своє безбідне життя, устриці і шикарні апартаменти: "я п'ю і знову їм".

Раніше Politeka повідомляла, що Нікітюк показала, як потрібно розслаблятися після новорічних застіль: "відкриваємо чакри, дівчатка".

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