Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська ведуча Леся Нікітюк вирушила на відпочинок і встигає також зацікавити кадрами в соціальній мережі. Справа в тому, що зірка почала вести рубрику з початку нового року "о, дивіться...". І кожен раз тепер публікує всі дрібниці, які помічає.
Також телеведуча вирішила показати, як зазвичай проходять її прогулянки на самоті вулицями. Леся спочатку похвалилася вдалим моментом - вона зустріла маленьку білочку з горішками, потім пройшлася вулицями, де також продавали прикраси з місячним каменем.
Встигла Нікітюк помітити і місцеві магазини, написавши, що йде на шопінг, у звичній манері іронізуючи над тим, що побачила, адже носить дорожчі вбрання. Також свою прогулянку Нікітюк скрасила відпочинком і взяла собі глінтвейн.
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Раньше Никитюк показала фанатам свій відпочинок на лікувальному курорті в Трускавці. Леся зняла кілька сторіс як завжди з гумором. Вона одягла довге блакитне плаття з відкритими плечима і повиляла стегнами на камеру.
"О Дивіться, я пішла вечеряти", - написала зірка.
Також телеведуча розповіла, що ніколи не шкодує чайових, якщо в закладі було дійсно смачно.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк в деталях показала своє безбідне життя, устриці і шикарні апартаменти: "я п'ю і знову їм".
Раніше Politeka повідомляла, що Нікітюк показала, як потрібно розслаблятися після новорічних застіль: "відкриваємо чакри, дівчатка".
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк у прозорій спідниці оголосила про прийняте рішення: "цього року...".