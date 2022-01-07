Відома українська співачка Світлана Лобода показала свою старшу дочку Євангеліну на милих різдвяних знімках.

Артистка, яка вже давно не живе в Україні і регулярно миготить на російському телебаченні, поділилася атмосферними знімками в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Судячи з усього, це Різдво Лобода вирішила провести в компанії своїх близьких людей. На фото вона з'явилася в обнімку зі своєю старшою донькою - 10-річною Євангеліною Левандовською.

Лобода була одягнена в ефектне пальто молочного відтінку і білу водолазку. Її дочка в білому светрі зворушливо притискалася ближче до мами. Дівчинка з довгим темним волоссям виглядала помітно підросла.

Співачка і дівчинка стояли на вулиці. На задньому фоні можна було помітити нічні вогні.

"З Різдвом, дорогі мої всіх благ Вам і Божої благодаті", - підписала знімки Лобода.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз.

"Щасливого Різдва! Будьте щасливі", "красива донечка", "як Євангеліна на маму схожа", "як інь і Ян", "Світлана добрий вечір, ось і Різдво прийшло, щасливих різдвяних канікул. Дочка красуня, ніжно притулилася, так зворушливо", - пишуть люди.

Відзначимо, що Євангеліна-дочка Лободи від її колишнього чоловіка, хореографа Андрія Царя. Своє прізвище дівчинка отримала на прізвище матері батька Інни Левандовської.

Нагадаємо, Лобода показала, як молодша дочка ставиться до неї і сестри.

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