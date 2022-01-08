Співачка Світлана Лобода показала в деталях свій новорічний виступ для українського телеканалу після довгих років роботи в Росії.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим постом у своєму Instagram. Як відомо, останні роки Лобода прожила не в Україні, а виступала в основному в Росії. Однак, наприкінці минулого року співачка несподівано повернулася на батьківщину, і розповіла, що хотіла б знову співати для українців.

У новорічну ніч її виступ показав телеканал "Україна", який транслював "Музичну Платформу". На своїй сторінці Лобода показала відео з тим самим номером. Для нього співачка одягла костюм з короткого чорно-білого топа і такий же міні-спідниці, а також хутряного болеро з сріблястою бахромою.

Співачка виконувала пісню "суперзірка" у супроводі великої кількості підтанцьовки.

"Ось такий ефектний номер у нас вийшов спеціально для каналу "Україна" в новорічну ніч. Хлопці, ну які ж ми молодці обожнюю і дякую", - написала Лобода, перерахувавши людей, які працювали над створенням номера.

Варто відзначити, що раніше українці в мережі розкритикували появу співачки на шоу, проте на її особистій сторінці більшість коментарів були позитивними.

"Світлана Сергіївна ви як завжди на висоті!! Шикарний номер!!", "Ваші номери завжди викликають бурю емоцій. Ви задали такий рівень, що, мабуть, зробити шоу Крутіше і масштабніше ніж у вас ні у кого не вийде", "Майкл Джексон ховається)) це шок", "у Лорак ефектніше номера) сподіваюся скоро і її діючу команду переманіть", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода розлютила своєю появою на одній сцені з Могилевською, Винником і Дзідзьо.

Як повідомляла Politeka, Лобода притиснула до себе старшу дочку, дівчинка підкорила видом.

Також Politeka писала, що Лобода показала, як молодша дочка ставиться до неї і сестри.