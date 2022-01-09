Володимир Остапчук вирішив розповісти, як себе почуває дружина, у якої днями виявили грип, передає Politeka.net.

Деякий час тому Христина скаржилася на те, що у неї кашель, від якого болять легені, температура, яка не збивається жарознижувальними, озноб і ломить тіло.

У нових сторіс Володимир Остапчук розповів про самопочуття дружини, при цьому трохи здивувавши виглядом з щетиною.

"Хлопці, давно не бачилися. Я тут заріс трохи, нічого сьогодні поголюся, вже завтра в дорогу. Загалом, ми збираємося. Христині вже краще, трохи, звичайно, переживаємо, тому що, вона кашляє ще, але начебто все повинно бути добре. Тому завтра вранці в дорогу", - розповів телеведучий.

Зазначимо, Христина і Володимир Остапчуки не тільки багато знімаються, але також намагаються відпочити і подорожують по різних містах і країнах. При цьому пара зараз займається будівництвом будинку в одному з елітних селищ.

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