Як пише Politeka.net, турецький підприємець Мурат Налчаджиоглу був протягом 10 років у шлюбі з Ані Лорак (Кароліною Куєк). У пари є дочка Софія, якій зараз 10 років. Мурат бачиться з дочкою і навіть їздить з нею на відпочинок без мами. Нещодавно стало відомо, що Налчаджіоглу зробив пропозицію своїй дівчині на ім'я Лілія. Красуня з Києва не дуже публічна особистість, але в її Instagram можна побачити іноді нові фото.

На знімку, який Лілія сьогодні опублікувала, дівчина гуляла по зимовому місту. Наречена Мурата була в теплому одязі, хоча і не застібалася. Волосся красуня зібрала в хвіст, а в руці тримала чорну сумочку.

Фанати поставили сотні, включаючи самого Мурата, лайків і написали коментарі:

"Пупс", "красуня, щастя і здоров'я вам".

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