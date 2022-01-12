Як пише Politeka.net, Анна Кошмал стала популярною актрисою завдяки серіалу "Свати". Тепер за зіркою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де вона ділиться з ними найцікавішим.
Анна вирішила в нових сторіс відповісти на питання фанатів.
"Задайте мені питання", - запропонувала поговорити Кошмал.
"Робили якісь уколи краси в обличчя?",- запитав фанат.
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"Які уколи краси в 27 років? Навіщо?",- запитала у відповідь Анна.
"Можна ваше фото під час вагітності...",- попросив фанат.
Кошмал продемонструвала фото, яке у неї попросили.
"Ви хворіли ковидом? Якщо так, то як перенесли?",- запитав фанат.
"Хворіла, перенесла легко, один день невисокої температури і на пару днів зникли смак і запах", - відповіла Анна.
"Ви ходите в спортзал? Або тільки йога?",- поставив питання про фігуру фанат.
"Тільки йога", - відповіла Анна і показала свою фігуру в корсеті.
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