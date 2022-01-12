Актриса Анна Кошмал, яка зіграла роль Женьки в "Сватах", вирішила відповісти на питання про вагітність, фігуру і багато іншого.

Як пише Politeka.net, Анна Кошмал стала популярною актрисою завдяки серіалу "Свати". Тепер за зіркою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де вона ділиться з ними найцікавішим.

Анна вирішила в нових сторіс відповісти на питання фанатів.

"Задайте мені питання", - запропонувала поговорити Кошмал.

"Робили якісь уколи краси в обличчя?",- запитав фанат.

"Які уколи краси в 27 років? Навіщо?",- запитала у відповідь Анна.

"Можна ваше фото під час вагітності...",- попросив фанат.

Кошмал продемонструвала фото, яке у неї попросили.

"Ви хворіли ковидом? Якщо так, то як перенесли?",- запитав фанат.

"Хворіла, перенесла легко, один день невисокої температури і на пару днів зникли смак і запах", - відповіла Анна.

"Ви ходите в спортзал? Або тільки йога?",- поставив питання про фігуру фанат.

"Тільки йога", - відповіла Анна і показала свою фігуру в корсеті.

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