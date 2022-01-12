Як пише Politeka.net, Степан Казанін (справжнє ім'я Сергій), є популярним вітчизняним артистом і актором студії "Квартал 95". Зараз разом зі своєю дружиною Наталією вони відпочивають на Мальдівах. Новими кадрами дружина артиста поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні довго розмовляли із Заходом ... про все і ні про що... про вічне... втомилися... вічність вона така...», - написала вона.
Степан Казанін разом з дружиною Наталією були відображені на тлі заходу сонця.
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"Незрівнянно красиво і емоційно", "дуже красивий захід🔥, ви і розмова з ним", "чарівно", "красива природа, красива пара, що ще потрібно, щоб зустріти захід?", "Яка ніжність", "Круто і красиво дуже сильно", "такі розмови повинні бути в житті обов'язково", - коментують кадри в мережі.
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