Дженніфер Лопес у свої 52 роки не припиняє вести активне життя, знімається в нових кліпах, а також продовжує свою кар'єру актриси.

Як пише Politeka.net, відома на весь світ виконавиця 52-річна Дженніфер Лопес взяла участь у зйомках комедії, яка вийде вже в лютому. Про це сама артистка розповідала не раз, а нещодавно навіть встигла дати інтерв'ю.

«Я ЗНЯЛА ще один сезон World of Dance відразу після Суперкубка, - каже Лопес— - і в наш останній день я прилетіла в Майамі і залишилася там на відпочинок. Мені дійсно подобалося бути вдома і вечеряти з дітьми щовечора, чого я не робила, напевно, ніколи» — говорить Лопес про те, чому вона навчилася на карантині.

"Це було справжнім одкровенням і переоцінкою, щоб дійсно поглянути на те, що працює і що не працює. Ви думали, що у вас все в порядку, але ви поспішаєте, і ви працюєте, і вони йдуть в школу, і ми всі зайняті. Переоцінка важлива» - уклала Лопес в інтерв'ю, яке процитував один з фотографів. Вона розповіла, що саме це допомагає їй бути у формі.

Як правило, Лопес часто пишуть, що вона виглядає на тридцять років, не більше, вона з легкістю показує себе в купальниках і не любить ховати свої форми. Справа в тому, що веде артистка активний спосіб життя, позбулася шкідливих звичок і рідко з'являється на святкових зіркових застіллях.

Зате на червоній доріжці вона здатна впевнено довести, що виглядає нітрохи не гірше молодих актрис. У ніжно-рожевій сукні зі значним декольте і вирізом на все стегно вона показала ідеальний загар.

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