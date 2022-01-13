Як передає Politeka.net, в Instagram щаслива Світлана Лобода поділилася кадрами з відпочинку. Як відомо, після новорічних свят, концертів і корпоративів артистка нарешті дозволила собі розслабитися і відпочити.
На свіжому фото вона позувала з доньками. Артистка засвітила обличчя старшої доньки, а молодшу за звичкою сховала від публіки. Відзначимо, що Лобода досі приховує, хто батько її другої дочки.
"Ми з дівчатками вітаємо Вас з новим прекрасним роком, дорогі мої", - підписала фото Світлана Лобода.
У коментарях їй залишили масу теплих слів і поздоровлень.
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"Вас з дівчатками теж зі святом", "Красотульки", "Такі солодкі і милі дівчата", "Ви так виблискуєте поруч з дітьми! Божечки, Світлана Сергіївна, ви квітнете!", "Нехай цей рік буде наповнений любов'ю і добром, і звичайно багато музики", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Лобода продемонструвала, як подорослішала старша дочка Єва: «стає схожою на...».
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