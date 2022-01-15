Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA. Также, недавно стало известно, что певица стала новой судьей шоу "Голос країни".

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Надя Дорофеева показала себя счастливую в городе Тулум, в Мексике. Как известно, туда она отправилась со своим мужем Владимиром Дантесом, поскольку очень мечтала туда съездить, Под фото Дорофеева рассказала о своих тревогах на пути к успеху.

"Ты всегда считала, что другие лучше, чем ты...



Недавно мне мама напомнила, как я приезжала на вокальные конкурсы и каждый раз на саудчеках со мной случалась паника...



- У той девочки песня более выигрышная

- У другой диапазон больше

- У третей костюм ярче

- Четвёртая очень красивая

И все они лучше меня, мама.

Ну а дальше мне просто хотелось сбежать…мне казалось, что я становлюсь такой маленькой и жалкой

Но так сложилось, что я боец, а значит раз приехали - надо выступить и выступить на все 100.



Ну а дальше происходило нечто невероятное - я выигрывала. Один конкурс за одним.

И дальше мама с папой меня подкалывали

- Надь, а как же так, ну та ж девочка лучше пела, а у той песня более выигрышная...ну и так далее.

Дальше я объясняла себе, что наверно я хорошо поработала, выбрала мощную песню конкурсную, плюс харизма, артистизм, костюм яркий - Короче труд принёс плоды ну и мне повезло наверно.



Сомнения...постоянные сомнения в себе.

Иногда кажется, что именно благодаря этим сомнениям я не считаю миллионы подписчиков, просмотров, концертов, съёмок, рекламных компаний - своим достижением. Будто всё это не моё.

С взрослением, с книгами, я поняла, что нельзя себя ни с кем СРАВНИВАТЬ.

Сравнить свою фигуру с фигурой другого человека.

Сравнивать вокальные данные

Сравнивать образ жизни, успех, блага.



Мы сами по себе уникальны. В каждом из нас есть что-то такое, во что другие влюбляются, ценят, восхищаются и даже завидуют.

Пока мы сомневаемся в себе - Другие берут и делают...

Пока мы думаем, что мы хуже - другие не парятся и просто пытаются что-то делать и поверьте - это уже пол успеха.



Я признаюсь, до сих пор не избавилась от привычки считать себя «хуже других»

Конечно я над собой работаю и хочу, сказать всем, кто читает этот пост и видит в нём себя - харЭ!

По-моему, мы классные. Все мы!", — высказалась Надя Дорофеева.

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