19-річна наречена "Холостяка" Іраклі Макацарії Ліза зробила ставку на блискучий короткий наряд і не прогадала.

Як пише Politeka.net, кадри фотосесії молода кохана головного героя шоу "Холостяк-6" Іраклі Макацарія розмістила у себе в Instagram.

Для фотосесії дівчина вибрала блискуче коротке плаття бежевого кольору, яке вдало підкреслило її фігуру. Свій іскристий наряд Ліза доповнила стильною зачіскою. Волосся її були заплетені в тугу косу і покладені в пучок, а на обличчі сяяв яскравий вечірній макіяж.

Зазначимо, що 36-річний Іраклі Макацарія не тільки не приховує романтичні стосунки зі своєю юною коханою Лізою, з якою у нього велика різниця у віці, але і всіляко демонструє на публіці ніжні почуття до дівчини.

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