Відома українська гумористка та актриса з шоу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару показала, як відпочиває зі своїм бойфрендом в Таїланді.

Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу"Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВН "Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу.

Так, цього разу гумористка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ірина Сопонару вирушила відпочивати в Таїланд після новорічних свят. На кадрах актриса позує перед дзеркалом. Також, на одному з фото, Сопонару засвітила свого обранця - Ріса. Як відомо, він переїхав до Києва з Лондона.

"А я офіційно заявляю, що це найкрутіша фотокартка, зроблена у вбиральні!!! Без фільтрів, без ретуші, просто найкрутіша! Амінь", - зізналася Ірина Сопонару.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Красуня однозначно", "Красива", "Супер кадр", "Це чудово", "Не потрібні вам фільтри🙌 красива доглянута дівчина", "Яка красуня".

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