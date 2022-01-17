Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вибирає для появи на публіці тільки наймодніші і яскраві вбрання.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома 34-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно повернулася з відпустки, відразу привернула увагу своїми образами на зустрічах з близькими або на простих прогулянках. Не так давно вона навіть показувала образи, які створювалися за її ескізами.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Життя відомих людей (@zhvl_official)

Цього разу на сторінці ЖВЛ з'явилася ціла добірка з останніми вдалими луками від Нікітюк. Як можна помітити, артистка завжди робить акцент на своїх довгих ногах, зоні декольте або підбирає образи з цікавими вирізами.

"Неймовірна і завжди вишукана Леся Нікітюк" - сказано в добірці найяскравіших образів зірки.

"Вона прекрасна🥰 ✨; Леся, ви найкрасивіша і така рідна, Нехай вам щастить; всі🔥; ти як завжди класна😍; красуня; скрізь добре" - пишуть фанати.

Раньше Никитюк показала, як веселиться в ресторані.

"Прийшла на розвідку нового президента. Суп з цвітної капусти і м'яса краба, дуже смачно. Ми не з такої сім'ї, як інші, ми з багатою» - жартував Леся під новими кадрами зі смаколиками.

Варто відзначити, що зараз Леся не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти. Також вона помічає, що у неї в холодильнику завжди є свіжі овочі.

Раніше Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк показала свою красу в брендових колготках:"прийняла виграшну позу".

Нагадаємо, що Нікітюк після наркозу закотила домашнє застілля з чорною ікрою і перепілками: "класно сидимо...".

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька вирішила ще скинути кілограми, несподівані кадри: "а я буду як Леся Нікітюк?".