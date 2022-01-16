Як повідомляє Politeka.net, сестра популярного українського телеведучого-мандрівника Дмитра Комарова з "Світ навиворіт" Ангеліна часто радує фоловерів яскравими фото у своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала в мережі пікантний кадр, який назвала "найбільш пристойним" в її новій фотосесії.

На знімку Ангеліна відображена в затишній кімнаті, вона прилягла на ліжко і захопилася глянцевим журналом. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому комплекті білизни з мереживом, а на її ногах стильні темні ботфорти. Цей наряд підкреслив струнку фігуру красуні. Довге світле волосся дівчини розпущене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Комарова написала: "Як вам найбільш пристойне фото з моєї фотосесії?". Користувачі тут же почали коментувати нове фото красуні: "Ти неймовірно красива", "Красивий комплект", "Як завжди, в тренді", "Ого", "Вау, красиво".

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